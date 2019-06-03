İBB’den bayram müjdesi

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İBB’den bayram müjdesi
İBB’den bayram müjdesi admin Tarih: 2019-06-03 Saat: 18:16:24
Güncelleme : 2019-06-03 18:16:24Bu içerik 45 kez okundu.
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İBB’den bayram müjdesi

İBB tarafından 22 senedir yasak olan kanun kaldırıldı ve  yolcu taşıyan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı minibüs ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden artık geçme konusunda serbest yani izin verildi. Daha öncesinde de TBMM tarafından bu konuda ceza yiyen araçlara TBMM'den çıkan yasa sonrasında af geldi.

Bu karar sonrasında geçtiğimiz gün İBB Başkanlığı Genel Sekreter Hayri Baraçlı Başkanlığı’nda toplanan UKOME Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi geldi ve bu teklif değerlendirildikten sonra artık geçişler  1. sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçlarına serbest oldu ve geçmelerine izin verildi.

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