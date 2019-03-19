Yeni Zelanda'dan Erdoğan'a tepki

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters tarafından katliam görüntülerini Erdoğan seçim mitinglerinde yayınlayınca bir tepki geldi. Görüntülerin bulanık olarak mitingler üerinde gösterilmesi konusunda Peters tepkili. Açıklama olarak kendi halkının bu konuda tehlikeye atıldığını açıkladı.

Yeni Zelandalı olanların bu olaydan sorumlu olarak gösterilmiş gibi olduğunu vurgulamak istiyor. Bu nedenle de halkın tehlikeye düşmesini istemiyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Yeni Zelanda vatandaşı da olmadığı açıklandı. Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğini hatta yurt dışında olan halkının şu anda tehlikeye atıldığını açıkladı.

Bu durumun haksız bir şekilde yansıtıldığını açıklıyor. Bu konu ile ilgili olarak Çavuşoğluna'da açıklama yaptıklarını mitinglerde bu görüntülerin kullanımının yanlış olduğunu belirttiklerini açıkladılar. Şahıs ise katliamı gerçekleştiren şahıs ise 50 kişiyi öldürürken bir yandan da Facebook üzerinden canlı yayın yapıyordu ve tüm görüntülere dünyanın dört bir yanından herkes ulaştı.