Yeni Zelanda'da camiye saldıran mahkemeye çıktı

Yeni Zelanda'da meydana gelen bu olayda geçtiğimiz Cuma gününde 49 kişinin hayaıtnı kaybetmesine neden olan şahıs saldıran şahıs baş zanlı olarak açıklandı.

Brenton Tarrant yargıç karşısına çıktı ve 28 yaşındaki şahıs yargılanmaya başlandı. Elleri kelepçeli halde mahkemeye getirilen şahıs 5 Nisan gününde tekrardan mahkemeye çıkarılacak. 7 dakika aralıkla gerçekleşen saldırıda Tarrant dışında 2 kişi daha gözaltına alındı ve bu kişilerin sabıka kaydı olmadığı belirtildi.

Yeni zelanda polisi ise bu konuda saldırının sadece bir kişi tarafından yapıldığını düşündüklerini belirtti. Saldılarda birden fazla kişinin karıştığını destekleyecek bir kanıt olmadığını açıkladı. Şahıs caminin giriş kapısına aracı sürdü ve içeri girdikten sonra Cuma namazı için toplananlara ateş açtı. Ayrıca başına da kamera yerleştirerek bu anları kaydetti.