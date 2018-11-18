Cicişler Bakırköy Adliyesinde!

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, polis zoru ile adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri halen devam ediyor.

Ankaralı bir İş insanı tarafından, “Cicişler” olarak anılan Esra Ersoy hakkında, telefon ve elektronik posta yoluyla işlemiş olduğu müstehcenlik, şantaj, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve saire suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulması üzerine, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen 2018/92433 ve 2018/184077 Soruşturma Numaralı dosyalarda, savcılık daveti üzerine ifade vermeye gelmeyen Esra Ersoy hakkında, savcılığın talebi üzerine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı verildi. Daha sonra Esra Ersoy, polis zoru ile adliyeye götürüldü.

Yapılan suç duyurusu üzerine savcılık Ciciş kardeşler hakkında soruşturma başlattı. Savcılık davetiye üzerine ifade vermeye gelmeyen kardeşler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Karar üzerine gözaltına alınan Esra ve Ceyda Ersoy Levent karakoluna götürüldü. Burada bir süre gözaltında tutulan kardeşler, daha sonra polis zoru ile adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis zoru ile adliyeye getirilen kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktılar.