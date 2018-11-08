İşçi silindirin altında kaldı

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İşçi silindirin altında kaldı
İşçi silindirin altında kaldı admin Tarih: 2018-11-08 Saat: 23:25:13
Güncelleme : 2018-11-08 23:25:13Bu içerik 31 kez okundu.
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İşçi silindirin altında kaldı

Meydana gelen bu feci olay Kocaeli Başiskele ilçesinde meydana geldi. Yol yapım çalışması yapılmakta olan yerde belediye işçisi olarak çalışan Mecit Kuş adındaki kişi silindirin altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün yaşanan bu olayda yol asfaltlama çalışması yapılırken sıcak asfalt döküldüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan belediye işçisi o sırada manevra yapmakta olan silindirin altında kaldı.

Hemen çevreden bağırarak araç durdurulmak istendi ve bir süre sonra aracı durduran iş makinesi operatörü aracı o şekilde bıraktı. Hemen acil ekipleri arandı ve ağır yaralanan Kuş gelen sağlık ekipleri ile özel bir hastaneye kaldırıldı ve burada tedaviye alındı. Kuş burada ne kadar müdahale edilse de kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma da başlatılmış durumda.

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