Bakan Albayrak'tan KDV ve ÖTV İndirimi Açıklaması

Berat Albayrak tarafındanVergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı’nda bir açıklama geldi. Açıklamasında KDV ve ÖTV konusunu ele aldı. Bu sene içerisinde KDV ve ÖTV için yıl sonuna kadar 6 farklı şekilde indirimleri devreye alacaklarını açıkladı.

Toplantıda ayrıca yeni dönemle ilgili de konuştu. Yeni dönemde maliye alanında özellikle de ortaya bir takım hedeflerin konulduğunu ve bu hedeflere ulaşma amacıyla yeni ekonomi programında taahüt ettikleri reformları hayata geçireceklerini ve VDK'yı (Vergi Denetim Kurulu) yeniden kurgulayacaklarını belirtti.

Hedeflerin genelde mükellef odaklı olduğunu ve etkin, hızlı ve adaletli denetim süreçleri temin edeceklerini açıkladı. Bankalar konusunda da iletişimin oldukça çok güçlendiğini bu nedenle de herhangi bir sorun yaşandığı zaman Albayrak tarafından kişisel olarak ilgileniliyor. Sorunu çözülmeyen vatanaşın '0850 222 23 35' no'lu çağrı merkezini araması istendi.