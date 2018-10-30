Antalya'da keşif uçağı düştü

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Antalya'da keşif uçağı düştü
Antalya'da keşif uçağı düştü admin Tarih: 2018-10-30 Saat: 23:18:16
Güncelleme : 2018-10-30 23:18:16Bu içerik 56 kez okundu.
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Antalya'da keşif uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde keşif uçağı düştü. Kaza sonrasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Elde edilen bilgilere göre Manavgat'ın Ulaalan bölgesinde henüz neden oldu bilinmiyor ancak bir keşif uçağı düştü. Pilot ve yardımcısını uyaran olmadı.

Manavgat Kaymakamı tarafından kaza doğrulandı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Kaza sonrasında uçak incelenirken uçağın TC-KIM kuyruk tescilli  bir uçak olduğu ortaya çıktı. Kayıtlara bakıldığı zaman oldukça çok arızalandığı bir bilgisi kayıtlara geçmişti.

Tek motorlu olan eğitim uçağı geçtiğimiz hafta da bozulmuştu. Bugün düştüğü noktaya yaklaşık olarak 1 km uzaklıkta bir toprak alanda bulundu. Bu uçak için  Manavgat Model Uçak Kulübü üyeleri kanatlarıdan iterek hareket ettirmişti.

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