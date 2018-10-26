Google 48 çalışanını cinsel taciz sebebiyle kovdu

Google CEO'su olan son 2 sene içerisinde 48 kişiyi cinsel tacizde bulunması nedeniyle kovduğunu açıkladı. Kovulanlardan 13 tanesinin de üst düzey olduğunu açıkladı.

Cinsel taciz nedeniyle işten çıkarılan kişilere ödeme yapılmadığı açıklandı. Daha sonrasında taciz iddiaları artınca Google işten çıkarılan Rubin'e 90 mlyon dolar verildiğini açıkladı. Rubin ise Android sistemini oluşturanlardan bir kişi olarak biliniyordu. Artık o firmada çalışmıyor.

Firmada çalışan kadınların %65'i cinsel tacize uğradığını bir anket ortaya çıkardı. Ayrıca ankette kadınların bir kez değil birçok kez tacize uğradıkları ortaya çıktı. Google cinsel tacize karşı bir savaş açmış durumda ancak aldıkları sert tavır cinsel tacizlere engel olamıyor. Kadınlar şirket içinde ve konferanslarda tacize uğruyorlar ve şahit oluyorlar.