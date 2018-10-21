Emekliye 140 ile 674 TL Arasında Zam

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Emekliye 140 ile 674 TL Arasında Zam
Emekliye 140 ile 674 TL Arasında Zam admin Tarih: 2018-10-21 Saat: 11:07:37
Güncelleme : 2018-10-21 11:07:37Bu içerik 101 kez okundu.
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Emekliye 140 ile 674 TL Arasında Zam

SSK  ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için beklemeleri başladı. Merkez Bankası tarafından bir anket yapıldı. Beklenti anketine göre %13.78 oranında bir zam alması bekleniyor. Maaşlarda 140 ile 674 TL arasında bir artış yaşanacak. Emeklilerin Ocak zammı için beklentileri başladı.

Zam oranını belirleyecek olan ise enflasyon olacağından dolayı zam oranı %13 kadar bekleniyor. Eğer bu şekilde bir zam oranı olursa en düşük maaş ek ödeme dahil olarak 1.162 TL olacak. Zam oranı gelmeden önce olan en düşük maaş ise 1.021 TL olarak açıklandı.

Zam oranı en yüksek maaş için ise 5.566 TL olmasını sağlayacak. Normalde zam almadan önce en yüksek maaş 4.892 TL olarak açıklandı.

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