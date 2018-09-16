YPG’ye katılıp Türkiye’de tatilde tutuklanan İngiliz

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YPG’ye katılıp Türkiye’de tatilde tutuklanan İngiliz
YPG’ye katılıp Türkiye’de tatilde tutuklanan İngiliz admin Tarih: 2018-09-16 Saat: 20:33:32
Güncelleme : 2018-09-16 20:33:32Bu içerik 71 kez okundu.
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YPG’ye katılıp Türkiye’de tatilde tutuklanan İngiliz

Türkiye2de terör suçlaması ile 2017 senesinden bugüne kadar tutuklu olan İngiliz vatandaşı Joe Robinson 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 25 yaşında olan Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'ye katıldığı gerekçesiyle yargılandı. 2017 senesinde kız arkadaşı ile birlikte Türkiye'de tatildeyken yakalandı.

Otelde odasında gözaltına alındı. Şahsın annesi oğlu hakkında verilen kararın İngiliz Dışişleri'nden gelen bir telefon ile öğrendiğini açıkladı.

Oğlunun ayrıca 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığına ve terörizm propagandası nedeniyle verilen cezanın ertelendiğini öğrendiği açıkladı. Şahsın ise yabancı bir medyada yapılan haberde 2017 senesinde Robinson'ın YPG içinde bir ay süresince sıhhiyeci olarak görev aldığı belirtildi.

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