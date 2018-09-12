MEB'den karma eğitim açıklaması

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MEB'den karma eğitim açıklaması
MEB'den karma eğitim açıklaması admin Tarih: 2018-09-12 Saat: 14:47:44
Güncelleme : 2018-09-12 14:47:44Bu içerik 68 kez okundu.
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MEB'den karma eğitim açıklaması

MEB tarafından karma eğitimi tehdit ettiği iddia edilen düzenleme konusunda açıklama yaptı. Açıklamasında  MEB tarafından net bir bilgi ile böyle iddiaların gerçek olmadığını olmasının dahi söz konusu olmadığını açıkladı.

Mahkeme kararında karma eğitim ile ilgili olan düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça  anlatıldığını ve yönetmelik ile ilgili okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı açıklanmıştır.

Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.”  açıklamasının net bir şekilde yer aldığı söyleniyor. Hükmün çok açık olduğunu belirtilen haberlerin karma eğitimin sonlandırıldığı haberlerin doğru olmadığını söz konusu olamayacağı da açıklandı.

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