Suriyelilerin dönüşü konusunda açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Suriye içerisinde İdlib operasyonu bekleniyordu ve dünkü Tahran zirvesine dair açıklamalarda bulundu.

İdlib'deki gelişmeler konusunda Türkiye'nin "milli güvenliği"ni olumsuz etkileyeceğini savundu. Ayrıca "Suriye'nin geleceğinde Esad yer almamalıdır" dedi. "Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Suriyeli şahısların "güvenli ve süratli bir şekilde" ülkelerine dönmesi konusunda bir planın uygulanacağını ve hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.