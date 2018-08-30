Yük asansörünün altında kalan fırın işçi öldü

Ordu Altınordu ilçesinde meydana gelen bu olayda bir işçi hayatını kaybetti. Un taşıma amacıyla bir fırında çalışırken 43 yaşında olan Mehmet Biçer adındaki kişi yük asansörünü kullanırken halatın kopması sonrasında bir anda kabinin altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Durugöl Mahallesi Soya Caddesi üzerinde olan fırında tır ile gelen un çuvallarını boşaltan kişi un çuvallarını depoya taşımak amacı ile kullanılan yük asansörün halatın kopması sonrasında altında kaldı sıkıştı.

Acil ekiplerin olay yerine gelmesi sonrasında yaptıkları incelemeler sonrasında işçinin öldüğü açıklandı. Polis ekipleri de güvenlik soruşturması başlattı.