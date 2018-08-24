Düğünde ateş etti 1 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde katıldığı düğünde bir anda havaya ateş açmaya başlayan uzman çavuş Sinan G. adındaki kişinin silahından çıkan bir kurşun 56 yaşında olan Hüsne Kurt adındaki kadına isabet etti ve kucağında torunu olan 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt'un da ağır yaralanmasına neden oldu.

Antalya'da görevli olan jandarma bu olaya neden oldu. Ambulans ile Göksun devlet hastanesine götürülen torun ve babaanneye hemen doktorlar tarafından müdahale edildi.

Doktorların çabasına rağmen babaanne maalesef hayatını kaybetti ancak 1 yaşındaki Furkan için durum farklı oldu. Furkan müdahalesinden sonra hemen başka hastaneye sevk edildi. Ancak hala ağır yaralı ve bebeğin tedavisi devam ediyor.