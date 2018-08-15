BDDK tarafından kısıtlama geldi

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BDDK tarafından kısıtlama geldi
BDDK tarafından kısıtlama geldi admin Tarih: 2018-08-15 Saat: 13:08:31
Güncelleme : 2018-08-15 13:08:31Bu içerik 128 kez okundu.
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BDDK tarafından kısıtlama geldi

BDDK tarafından swap işlemleri konusunda özkaynak sınırını %50 oranından %25 oranına çekilmesine karar verildi.

Bankalar yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları döviz işlemlerinde para swapları yapıyorlar ve TL verip döviz aldıkları işlemlerde artık yasal özkaynaklarının sadece %25 oranında kısmını kullanabilecekler.

Bu durumda herhangi bir başka düzenleme olana kadar bu durum geçerli kalacak ve vadesi gelen işlemler yenilenemeyecek. Günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplamalar yapılacak.

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