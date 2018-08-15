BDDK tarafından kısıtlama geldi

BDDK tarafından swap işlemleri konusunda özkaynak sınırını %50 oranından %25 oranına çekilmesine karar verildi.

Bankalar yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları döviz işlemlerinde para swapları yapıyorlar ve TL verip döviz aldıkları işlemlerde artık yasal özkaynaklarının sadece %25 oranında kısmını kullanabilecekler.

Bu durumda herhangi bir başka düzenleme olana kadar bu durum geçerli kalacak ve vadesi gelen işlemler yenilenemeyecek. Günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplamalar yapılacak.