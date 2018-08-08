Karadeniz'de sel felaketi meydana geldi

Ordu Ünye ilçesinde meydana gelen bu olayda şiddetli yağışlar neden oldu. Şiddetli yağışlar uzun bir süre devam edince taşkın meydana geldi ve taşkınla beraber heyelan sonucunda 7 köprü yıkıldı.

Ayrıca Karadeniz Sahil yolu üzerinde birçok çökme meydana geldi ve ulaşım bir anda çift taraflı olarak durdu.

Hemen sonrasında yolu açmak için çalışmalar başladı ve çift taraflı olarak yol tekrardan ulaşıma açıldı. Ayrıca Ordu valisi tarafından da bir açıklama geldi : "Trabzon'dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun'dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" bu açıklama sonrasında halk evinde beklemeye başladı.

Ayrıca bir tekstil fabrikasında 165 kişi maalesef mahsur kaldılar ve kurtarılmayı bekliyorlar.