Marmaris'de köpek balığı paniği

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Marmaris'de köpek balığı paniği
Marmaris'de köpek balığı paniği admin Tarih: 2018-05-23 Saat: 11:19:12
Güncelleme : 2018-05-23 11:19:12Bu içerik 50 kez okundu.
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Marmaris'de köpek balığı paniği

Marmaris'de köpek balığı paniği. Marmaris açıkların da fark edilen köpek balığı heyecan ile endişeye neden oldu. Bir süre kadar gezi teknesinin etrafında yüzmekte olan köpek balığı ise ardından da gözler önünden kayıplara karıştığı bildirildi.

O dakikalar ise cep telefonları ile anı anıyla kameralara yansıdı. Günübirlik bir gezi teknesi ile turdan, ise dün öğle vaktinin ardından ise dönüş alan turistler, ise Marmaris’te 7 kilometre kadar açığında bulunan Taşı Adası kısmında ise deniz yüzeyinde ise bir köpek balığının yüzgecini gördüler.

Turistlerin ise olayı haber vermesinin ardından ise ön bölgeye gelmiş olan tekne personeli tarafından ise cep telefonu ile köpek balığını çekmiş olduğu saptandı.

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