Kırıkhan'a roket atıldı

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Kırıkhan'a roket atıldı
Kırıkhan'a roket atıldı admin Tarih: 2018-02-21 Saat: 00:34:14
Güncelleme : 2018-02-21 00:34:14Bu içerik 32 kez okundu.
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Kırıkhan'a roket atıldı 

Teröristler Kırıkhan’a roket attı. Hatay da Kırıkhan ilçesi içerisinde bulunan Çamsarı mevkisin de teröristlerin tarafından üç roket atılmıştır.

Roketlerin ise hiçbir şeyin olmadığı araziye düşmesi ile ölen veya yaralanın da bulunmadığı saptandı. Terör örgütü olan YPG-PYD/YPG tarafından atılmış olan roketlerin saat 10.30 sıraların da Hatay da olan Çamsarı mevkisi içerisinde olan boş bir arazi kısmında denk geldiği saptandı.

Roketlerin ise atılmış olduğu alan da askeri personel ile sivil insanların bulunmaması da herhangi bir yaralının da olmamasını da sağladı.roketlerin denk geldiği kısım da büyük çukurlar meydana geldi. Roketin ise düşmesi sonrasın da Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili unsurların da, bölgeye gönderildiği saptandı.

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