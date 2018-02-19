Ağrı'da tehlikeli yolculuk

Ağrı’da tehlikeli yolculuk Ağrı da seyir şeklinde duran bir kamyonun kasasın da yan tarafına asılmış olan ve adeta ölüme davetiye çıkarmış olan insanın yapmış olduğu yolculuk, cep telefonu kamerasında görüntülendi.

Ağrı-Erzurum Karayolu üstünde bir insanın cep telefonuna yansımış olan görüntüler içerisinde, yürekleri zıplattı. Yaklaşık olarak 90 kilometre hız ile gitmiş olan bir şahıs, trafikte bulunan başka şahısların da tepkisini üzerine çekmiştir.

Kilometreceler kadar yolu bu halde devam ettiren insanın, yapmış olduğu tehlikeli yolculuğunu da telefonu ile çeken vatandaşlara da aldırış etmeden umursamadan sürdürdüğü görüntülenmiş olduğu açıklandı.