Karekodlu çekler

Karekodlu çek sayısı 25 milyona ulaştı. Gümrük ile Ticaret Bakanı olan Bülent Tüfenkci, geçmiş olan yıl içerisinde karşılık almadan işlemi uygulayan çek sayısın da 2016 yılına göre %44 azalmış olduğunu dile getirerek, “Şu ana kadar bankalar tarafından karekodlu basılmış olan çek miktarının 25 milyona ulaştı” diye söyledi.

Tüfenkci ise yapmış olduğu açıklama sırasın da, bir ocak 2017 itibari ile mecburi olarak karekod uygulaması ile karşılık alamadan çeklerde de önemli gerilemenin kayıt edildiği, geçen yılda ise bankalara ibraz edildiği ile yaklaşık olarak 784 milyar liralık 20 milyon çekten ise 17 milyar lira tutarın da olan 435 bininin ise karşılık almadan çıktığını söyledi.