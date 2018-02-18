MSB'de şehit listesi sorgulama

MSB Şehit listesi sorgulama ekranı. MSB şehit tespit projesi nedir? İnsanlar Milli Savunma Bakanlığı şehit listesi sorgulama ekranını incelemektedir.

MSB ‘şehit ad sorgulama’ ne şekilde uygulanır? Birkaç gün öncesin de yürürlüğe girmiş olan birde E-devlet’i de batırma kısmına kadar ulaştığı soy ağacın da sorgulama hizmeti ile insanlar yoğun bir ilgi de bulunduktan sonrasın da, Milli Savunma Bakanlığı Sitesi içerisinden “Şehit listesi sorgulama ekranı’nı da incelemeye aldı.

İnsanlar ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından şehit listesi sorgulamasın da ekranı inceliyor. MSB şehit projesi ile ‘Şehit ad sorgulama” ne şekilde uygulanır? Birkaç gün öncesin de ise yürürlüğe girmiş olan birde E-Devlet’i ise batırmaya kadar getirdiği soy ağacının sorgulama hizmetine insanlar fazlası ile bir ilgi de bulunduktan sonrasın da, Milli Savunma Bakanlığı sitesi içerisinde “Şehit listesi sorgulamasın da ki ekran da incelemeye girdi.