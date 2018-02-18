Patronunun eşini kaçırdı

Patronunun eşini kaçırdı, vurulunca 'beni öldürme' diye yalvardı. İstanbul da altı yıl öncesin de patronunun eşini kaçırmış olan bir şahıs, patronuyla kardeşi tarafından silah ile tüfekli vurulduğu “Beni öldürme” gibi yalvardığı fakat ölmekten yırtamadığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre ise, olay da, Seyhan ilçesi içerisinde bağlı olan Onur Mahallesin de ortaya çıktı. Öne sürülen, 13 Şubatta ise saat 17.30 suların da motosiklet ile gittiği Serhat Demir 28 bin otomobilden sıkılmış olan tabanca ile pompalı tüfek ile ağır olarak yara almıştır.

Demir, ise kaldırılmış olduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesin de yaşamını yitirdi. Zanlılar ise emniyet içerisinde sorgularını bitirdikten sonrasın da bugün de adliyeye gönderildi.