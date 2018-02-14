Banliyö hatlarında yeni peronlar

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Banliyö hatlarında yeni peronlar
Banliyö hatlarında yeni peronlar admin Tarih: 2018-02-14 Saat: 20:05:46
Güncelleme : 2018-02-14 20:05:46Bu içerik 37 kez okundu.
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Banliyö hatlarında yeni peronlar 

Banliyö hatlarında yeni peronlar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul da kapatılmış olan banlıyö hattı içerisinde yeniden açılabilmesi amaçlı devam ettirilen çalışmalar da yoğunluk yaşarken, rayların ise döşenmeye başlamış olduğu hatlar da ise yolcuların da inip bineceği peronlar içerisinde meydana çıkmaya başlamıştır.

Hatta bulunan çalışmalar da ise yoğun bir halde sürerken pek çok bölümde ise rayların da döşenme işlemi bitirildi. Çalışmalar da ise yolcuların ise inip binmekte kullanacak olduğu peronlar içerisinde ise artık meydana çıkmaya başlamıştır.

Diğer yandan ise seferlerin de bitirilmesinin sonrasından Haydarpaşa Garı içerisinde kalmış olan eski bir banliyo trenlerinin de bekleyişleri devam ediyor. Fazla sayı da ise yeni trenler de bekletilmektedir.

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