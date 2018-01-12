Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin rapor

Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu. Kastamonu da Bürme Köyü içerisin de ölü olarak bulunan birde cesedinin ise yakılmış olduğu beş şahıslık Çataloğlu ailesin de hangi şekilde katledilmiş olduğu ile ilgili detaylar meydana çıktı.

Kastamonu da Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu merkez de olan Bürme Köyü içerisin de 29 Kasım yaşandığı çıkmış olan yangın sonucunda kayıplara karışmış olan beş şahıslık Çataloğlu ailenin hayvan hırsızlığı sebebi ile öldürüldüğü sonrasın da ise tıpkı evde yakılmış olduğu açıklaması ile sonrasından dosya içerisinde ki kısıtlılık kararının iptal edilmesi ile ailede nasıl yakılmış olduğu anlaşıldı.

Bu bilgilerin ise ışığın da cesetleri bulabilmek amaçlı hareket edildiği Jandarma ekipleri ile Komando Timleri de, olay alanına geldikleri yaklaşık olarak 30 kilometre boyunca kısım da arama ile tarama faaliyetleri başlatılmıştır.