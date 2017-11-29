Hızla Büyüyen Bursa ve Yalova’nın OSGB İhtiyacı

Bursa ve Yalova turizm açısından hızlı bir gelişme gösteriyor. Yaz aylarında büyük bir nüfus artışı olan şehirlerde çok sayıda otel ve tatil köyü faaliyet gösteriyor. Ayrıca irili ufaklı yüzlerce işyeri yaz ve kış aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının tüm işyerlerini kapsaması ilçede Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine ihtiyacı arttırmıştır. Burada bulunan işyerlerine daha çok Bursa ve Yalova’da bulunan OSGB ler hizmet veriyor. Yasa işyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması konusunda işverenleri yükümlü kılıyor.

Bursa OSGB Firmaları işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalardır. Bu hizmetleri vermek için gerekli tüm donanıma ve personele sahiptirler İşyerlerinde görevlendirilecek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları da deneyimli ve sertifikalıdır. İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri, yetki ve sorumlulukları da yasada belirtilmiştir. İsg profesyonellerinin çalışma süreleri işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişir.

OSGB görevlileri iş yeri sağlık ve güvenlik birimiyle birlikte çalışır ve işçilerin sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi, ilk yardım, risk analizi ve acil eylem planı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve diğer çalışmaları birlikte yürütürler. Yalova İş Güvenliği Firmaları hizmetleriyle işverene büyük avantajlar sağlıyor. İsg hizmeti tek elden yürütülecek ve kararlar daha hızlı ve kolay alınacaktır. İşyerinde ayrı ayrı personel istihdamına gerek kalmayacaktır. Eksiklikler ve ihtiyaçlar profesyonel bir kadro tarafından tespit edilecek ve risklerin ortadan kaldırılması için gerekli raporlar eksiksiz hazırlanacaktır. OSGB ler tüm yasal süreçleri de takip ederek hizmetlerin aksamadan sürmesini sağlayacaktır.

Bursa ve Yalova OSGB Listesi olarak arama yaptığınızda yetki belgesi almış firmaların listesi çıkacaktır. Henüz bir OSGB firmasından hizmet almıyorsanız listede bulunan firmaları inceleyebilir ve almak istediğiniz hizmetler için fiyat teklifi alabilirsiniz. İSG hizmetlerinin tümünü alabileceğiniz gibi bir kısmını da alabilirsiniz. Fiyatlar ise işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişir. Yasal yükümlülükleri yerine getirmediğinizde ise idari para cezaları uygulanmaktadır. Uygun fiyatlarla isg hizmetleri alarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

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