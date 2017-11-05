Of limanında feci kaza

Of limanında başına demir düşen işçi yaşamını yitirdi. Trabzon’un Of ilçesin de bulunan liman da çalışan bir işçi yaşamını yitirdi.

Gemide çalışırken öldü

Of limanın da bir gemide çalıştığı sırada başına demir saç parçası düşmesi sonucun da ağır yaralanan 48 yaşın da ki işçi Ali Akbulut, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinden sonra Karadeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale edildi ancak

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş cinayetine kurban giden evli ve üç çocuk babası olan Ali Akbulut’un, cenazesi dün Of’un, yazlık mahallesin de toprağa verildi.