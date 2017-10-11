Suriyelilere il dışına çıkma yasağı

Suriyeli mülteciler uzun bir süredir ülkemize gelip gitmektedir ki ülke genelinde dağınık bir yayılım gerçekleşince bu durum büyük problemlere neden olmaya başladı.

Şehirlerarası yolculuk kısıtlaması geldi

Bu problemleri çözmek için de harekete geçen yetkililer şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen Suriyeli şahıslara Adana Valiliği tarafından Adana ilinde artık yol izin belgeleri olmayan kişilerin şehir dışına çıkamayacağı bildirildi.

Satış noktalarında kontrol yapılacak

Bildiride bilet satış noktalarında bilet satan kişilerin Suriyeli şahıslardan gerekli belgeleri almadığı takdirde bilet satışını yapamayacağını açıkladı. Suriyeli şahıslar ise Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından veriliyor. Suriyeli şahıslardan bazı belgeler istenecek. Suriyeli şahıslardan istenen belgelerin bir kopyası da alınacak.