İstanbul Büyükşehir Belediyesinin onayı ile İstanbul da minibüs fiyatlarına zam geldi. Taksi ücretlerine de zam yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin onayı ile ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu Kararı neticesinde İstanbul da minibüslerde zamlı tarife uygulamasına geçildi. Kısa mesafe de minibüs ücretleri 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrenciler ise 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi. Esnaf odasının yaptığı açıklamalara göre, dolmuş ve minibüs zam oranı %9 ve %11 arasın da yapıldı. Esnaf odası Başkanı Vekili Sami Şahin, belediye otobüslerine de zam geldiğini ama son anda kararın geri çekildiğini açıkladı.

İşte yeni ücretler

0-2 km: 2.00 TL

2-4 km: 2.15 TL

4-7 km: 2.30 TL

7-11 km: 2.40 TL

11-15 km: 2.65 TL

15-20 km: 2.95 TL

20 km üzeri olduğu zaman da 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş İlk, orta ve lise öğrencisi üniformalı ve üniformasız : 1.25 TL