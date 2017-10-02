Mersin'de lise öğrencileri yemekten zehirlendi

Mersin de öğrenci pansiyonun da kalan lise öğrencileri yedikleri yemekten zehirlenme şüphesi ile hastanelik oldular. Mersin’in, Mut ilçesin de bulunan bir pansiyon da kalan 63 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeni ile hastaneye kaldırıldılar.

Karın ağrısı ve kusma yaşadılar

İlçede ki öğrenci pansiyonun da kalan öğrenciler, öğlen yemeklerini yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti ile nöbetçi öğretmene başvurdular. Şikayetlerin artması ile öğretmen durumu 122 Acil Servis Ekiplerine bildirdi.

43 öğrencide aynı şikayet

Gelen servis ekipleri 20 öğrenciyi Mut Devlet Hastanesine kaldırdılar. Daha sonra da pansiyonda kalan 43 öğrenci de aynı şikayetler sebebi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yapılan ilk müdahaleden sonra öğrenciler Silifke ilçesi ile Karaman da ki çeşitli Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.