Okulun yangın merdiveninden düşen öğrenci yaşamını yitirdi

Sivas ta bir okulun yangın merdivenin den boşluğa düşen altı yaşında ki bir öğrenci yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünde ki Cumhuriyet Üniversitesi İlkokul 1 sınıf öğrencisi olan Senem Ece Boztaş, dört katlı olan Okul Binasının ikinci katında ki yangın merdivenin den boşluğa düştü.

Hemen acile haber verildi

Olayı gören çevredekiler hemen 122 Acil Servis Ekiplerine haber verdiler. Okula gelen Acil Servis Ekipleri 6 yaşın da ki Senem’i, ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdılar.

Müdahale edildi ancak

Senem Ece’ye, Hastanede yapılan tüm müdahaleler sonucun da kurtarılamadı. Altı yaşın da ki Senem Ece’nin, Gülsüm-Burhan Boztaj, çiftinin tek çocukları olduğu bildirildi.