Yerleri yıkarken kaçak elektriğe kapıldı

Rize de bir restoran da çalışan 20 yaşındaki Hamit Terzi, temizlik yaptığı sırada kaçak elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Restoranda meydana geldi

Olay önceki akşam Rize de bir restoran da Merkez de sahil şeridin de dolgu alanda ki bir restoran da meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre restoran da temizlik yapan Hamit Terzi, yer yıkama makinesi ile yerleri yıkadığı sırada elektrik prizinde kaynaklanan kaçak akıma kapıldı.

Arkadaşı olayı fark etti

Arkadaşı fark etti hemen kurtarmaya çalıştı. Akıma kapılan arkadaşının kendisini geri çekmesi ile yardım edemedi. Terzi ise kapıldığı akım sonucun da hayatını kaybetti cenazesi Selimiye, köyünde defnedildi.