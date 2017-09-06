Almanya, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine karşı çıkıyor

Almanya tarafından “ Hukuk devleti ile bağdaşmayan olayların yaşandığı ülke olan Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin paralel olarak devam etmesi söz konusu bile olamaz.” açıklaması geldi. Almanya tarafından Türkiye’ye karşı çok sert açıklamalar gelmeye devam ediliyor.

Türkiye’nin hiç üye olunması istenmedi

Angela Merkel tarafından “Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda hiçbir zaman taraftarı olunmamıştır.” Açıklaması gelindi. Yani Almanya ne şimdi ne de daha önce Türkiye’yi AB üyeliği içerisinde istemedi. Angela Merkel tarafından yapılan bir röportaj ile bu tüm basına gönderildi. Ekim ayında Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda bir takım görüşmelerin masaya yatırılacağı açıklandı.

Almanya diğer ülkelerle birlik olmaya çalışıyor

Angela Merkel tarafından AB ülkelerinin birlik olarak ortak bir karar alınarak üyeliğinin durdurulması isteniyor. Diğer devletlerin bu konuda aksi bir şey yapması istenmiyor. Ülkemizde bulunan cezaevlerinde bazı Alman vatandaşları da olunca bu konularda da hukuk devleti ile Türkiye’nin bağdaşmadığını belirtti.