Triatlon Avrupa Kupası Türkiye’de yapılacaktı

Uluslararası Triatlon Birliği Alanya'da yapılacak olan Triatlon Avrupa Kupası'nı, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ilgisiz olması nedeniyle iptal ettiği açıklaması geldi. Bu konuda gelen açıklama Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından geldi.

Destek verilmedi

31 Eylül ile 1 Ekim arasında olacak olan Triatlon Avrupa Kupası iptal edilerek başka bir zamanda başka bir ülkede yapılacak. Ülkemizden gelen desteğin eksik olması sebep gösterilerek kupa iptal edildi. Destek eksikliği sebep gösterilerek ETU başkanı tarafından sene içerisinde çok fazla etkinlik için çok çaba gösterdiklerini ancak bekledikleri desteği bulamadıkları açıklandı.

Sporculardan özür dilendi

Sporcular ise iptal edilmesi ile bir şok yaşadılar diyebiliriz. Bu konuda da ITU Spor Direktörü Gergely Markus tarafından tüm sporculardan özür dilenerek gelecek senelerde Alanya’nın bu konuda uygun bir yer olabileceğini umduklarını açıkladı.