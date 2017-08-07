Sahaya bıçak ve meşale atılması olayı çözüldü

Konyaspor Süper Kupa finalinde kazandıktan sonra sahaya atılan bıçak ve meşaleler konusunda bunların nasıl sahaya sokulduğu, nasıl stada giriş yapıldığı konusundaki araştırmalar tamamlandı. Araştırmalar sonrasında stada giriş esnasında x-ray cihazlarının devre dışı bırakıldığı tespit edildi.

Cihazlar devre dışı bırakıldı

Cihazlar devre dışı kalınca elbette ne varsa stada kolayca getirildi. Bu tür tehlikeli eşyaların getirilme sebebi ise Konya taraftarlarının Quaresma adındaki oyuncuya saldırmak amacıyla getirilmişti. TFF Başkanvekili Servet Yardımcı bu konuda “Rezillik bu.” diyerek bir açıklama yaptı. Stat ise olması gerekenden tam 2 saat geç açılınca taraftarlar kuyruk olmak zorunda kaldı.

Sahaya bıçak fırlatıldı

Kuyruk ise oldukça uzun olup izdiham olmamasına neden olmak için x – ray cihazlarını devreden çıkardılar. Cihazların devre dışı kalmasında gelen bu açıklama büyük bir rezilliğe neden oldu. Taraftarların birçoğu sahaya tehlikeli eşyalar fırlatarak sorun yaşattılar. Sahaya kelebek denilen bir tür bıçak da fırlatıldı.