Seslendirme sanatçıları için taban fiyat

Özel sektörde genelde alınan ücretler belli olmaz ancak bir taban fiyat olur ve bu fiyat üzerinden maaşlar verilir. Seslendirme mesleğinde ise bir taban fiyatı olmaması nedeniyle birçok ses sanatçısı bu konuda zorluk yaşıyordu.

Taban fiyat uygulaması

Seslendirme mesleğinde bir taban fiyat uygulaması yapıldı. Bu sayede seslendirme sanatçılarının emeğini tam karşılığı ile alması ile sınır ücretleri belirlendi. Bu konuda gelen düzenleme ile önemli bir aşama kayda geçmiş oldu. Fiyatlar sendika onaylı olup bu fiyatlar üzerinden seslendirmeler yapılacak.

Daha düşük ücretler artık yok

Süresi 20 dakika ve üzerinde olan dizi, film, belgesel gibi ne kadar kayıt varsa seslendirme oyuncularına rollerin derecesine göre sınır ücretler belirlenecek ve bu ücretlerden daha düşük ücretler verilemeyecek. Bu sektör için yeni atılmış bir adım olup daha da atılacak olan adımların habercisi olarak görülebilir.