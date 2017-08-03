Çocuk istismarcısı kaçamayacağını anladı intihara kalkıştı

Adana ilinde yaşanan bu olayda 51 yaşındaki D.A. adındaki şahıs 11 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismarda bulundu. Bu tespit edilip şahıs belirlenince bunun farkına varan D.A. adındaki şahıs hemen intihar etmek istedi ve kendisini karnından bıçaklayarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Durumu ise şu anda ağır olarak değerlendirilebilir.

İntihara kalkıştı

11 yaşında olan H.T. adındaki çocuk cinsel istismara uğrayan kişi olarak biliniyor. D.A. adındaki cinsel istismarı yapan şahıs ise polisler tarafından aranıyor ve evi tespit edilince evine baskın yapılmak için geldi. Komşularından gelen ihbarlar evde olduğu da bildirilince hemen geç kalmadan harekete geçti ve şahsı evde yakalamak için gittiklerinde evin kapalı olduğu tespit edildi.

Durumu ağır

Durum hakkında eşine haber verildi. Ancak evi içeriden sürgülenmişti. Eşi de kapıyı açamayınca şahsın içeride olduğu anlaşıldı. Polisler uyarısını yaptıktan sonra kapı açılmayınca kırarak içeri girdi ve şahsı kendini bıçaklamış hale buldular.