Tacizciye 217 yıl hapis

Giresun ilinde meydana gelen bu taciz olayında 9 öğrenciye yapılan taciz sonrasında bu konu mahkemeye taşındı ve bunu gerçekleştiren şahıs için tam 217 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine sevk edildi. Giresun'da Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda meydana gelen olayda bir şahıs henüz daha 9 ve 13 yaşlarında olan 9 tane öğrenciye cinsel saldırıda bulundu.

9 çocuğu taciz etti

Yaptığı tacizler sonrasında mahkemeye çıkarılan şahıs 217 yıl hapis cezası almış olacak. Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde davası tamamlanan şahıs cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık olan H.İ.U. adındaki şahıs için karar verildi. Ancak mahkemede ilginç bir durum yaşandı ve bir çocuğun dosyası ayrı tutuldu ve sanık 8 çocuğu taciz etmekten dolayı yargılandı.

1 çocuk ayrı tutuldu

Ayrılan çocuğu dosyaları da bir başka mahkemeye sevk edildi. Giresun Barosu tarafınca yapılan açıklamada davaya baronun da dahil olduğu, duruşmaların Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özge Üstün ve üyelerce takip edilerek kontrol edildiği bildirildi.