Yağışlar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklama bugün yapıldı ve açıklamada bugün de dahil olarak bir açıklama yayınlandı. Öncelikle Marmara bölgesi için yağışlar sağanak olarak gelecek. Bu konuda uyarılar yapıldı ve halkın hazırlıklı olması isteniyor. Yağışlar bugün başladı ve bu hafta boyunca sürebilir.

Oldukça şiddetli olacak

Özelikle İstanbul üzerinde etkili olacak olan hava Kuzeybatı’dan gelen soğuk rüzgarlar şehre 5 ile 7 derece arasında iklim şartlarında olacak olan sıcaklığı azaltacak. Bu kadar etkili sadece Marmara bölgesinde değil Batı Karadeniz bölgesinde de etkisini gösterecek. Ancak Batı Karadeniz bölgesine geldiğimiz zaman Fırtınalar görülmeye başlanacak. Oldukça şiddetli olan bu fırtınalar tüm Batı Karadeniz’de etkisini gösterecek. Kuzeydoğu’dan gelecek olan 6 ile 8 arasında kuvvetlerde olan saatte 50 ile 75 km/s hızında olacak olan fırtına tehlike yaratabilir.

Batı Karadeniz uyarılıyor

Çıkacak olan fırtına ciddi bir şekilde zarar verebilecek hızda olup akşam saatlerinde ise etkisini azaltması bekleniyor. Özellikle o saatlerde denizlerde olanlar uyarılıyor.