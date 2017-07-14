Savunma bakanı açıkladı yerli savunma füzesi

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Savunma bakanı açıkladı yerli savunma füzesi
Savunma bakanı açıkladı yerli savunma füzesi admin Tarih: 2017-07-14 Saat: 21:44:09
Güncelleme : 2017-07-14 21:44:09Bu içerik 439 kez okundu.
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Savunma bakanı açıkladı yerli savunma füzesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından gelen açıklama sonrasında yerli  hava ve füze savunma sistemi konusunda bir gelişme yaşandığı açıklandı. Hava ve füze savunma sisteminin yerli olarak geliştirilmesinde Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri ile anlaşma sağlandı. İlk mutabakat imzalandı ki yakın zaman da bu  anlaşma tamamlanacak. Şimdilik sadece mutabakat imzalanmış durumda.

S-400 ile karıştırmayn

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ülkemiz için anlaşmalara devam ediyor ve bu sistem sayesinde askeri anlamda ordumuz gelişiyor ve TSK bünyesinde barınacak olan bu savunma sistemi bir önceki anlaşmamızdan farklı. Hatırlayabileceğiniz gibi s-400 füze savunma sistemini satın almıştık tam 2.5 milyar dolar karşılığında.  Bu konu ise tamamen başka bir savunma sistemi ile alakalı olup ülkemize katkısı büyük olacak. Yerli olması da ayrıca güzel olup bu konuda ülkemiz hızla gelişmeye devam ediyor.

 

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