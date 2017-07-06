Şoför mastürbasyon yaparken kameralara yakalandı

Metro Turizm'de çalışan bir otobüs şoförü şahıs otobüste mastürbasyon yaparken otobüsün dışındaki yolcular tarafından kameraya alındı ve görüntüler hem sosyal medyada yayınlandı hem de firmaya gönderilerek konu incelenmesi istendi.

Firma açıklaması

Otobüste mastürbasyon yaparken kameralara yakalanan şoför firma tarafında belirlenince firma hemen şoförü çağırarak durumu öğrenmek istedi. Sonrasında verilen karardan sonra açıklama geldi. İşte o açıklama : " Aracı kullanan şoför tespit edildi ve firmamıza gelmesi istenerek görüntüler hakkında savunmasını aldık. Şirket olarak incelenen görüntüler hakkında görüntülerin hızlandırıldığını sadece kaşıdığını iddia eden şoförün bu savunmasını firmamız olumlu bulmadı. Bir şoförün böyle bir görüntü vermemesi gerektiği kesin bir durumdur. Sürücü hakkında işine son verilmesi kararı alındı." açıklama bu şekilde oldu.

Görüntülerin montaj olması imkansız

Bize gelen görüntü incelendiği zaman görüntünün herhangi bir şekilde değiştirilmiş olması söz konusu olamaz çünkü videoda konuşma olması nedeniyle hızlandırılma yapılması mümkün değil. Konuşmalar oldukça normaldi ki olan bitenler videoda açık ancak video burada yayınlanmayacak. İnternet üzerinde başka adreste bulabilirsiniz.