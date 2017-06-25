Yine zehirlenme vakası

Bu sefer Manisa ilinde değil bu sefer Bursa ilinde yaşanan zehirlenme olayında Büyükorhan İlçe Jandarma Karakolunda yaşandı. Yenilen yemek sonrasında hastanelik olan 10 asker hemen acile alındı.

10 asker hastanelik oldu

Akşam yemeğinde kıymalı yumurta vardı ki bu yemeği yedikten sonra 10 asker bir anda kötüleşti ve hemen hastaneye kaldırıldı. Hemen Büyükorhan İlçe Jandarma Karakoluna ambulanslar sevk edildi ve kötüleşen askerler hemen hastanelere sevk edildi.

2 yıldır yemek hizmeti veriyordu

Büyükorhan İlçe Jandarma Karakoluna gelen yemekler aslında 2 yıldır aynı lokantadan geliyordu gelmesine ancak yaşanan bu olay gerçekten tehlikeli bir durum. Özellikle askerler için verilen yemek konusunda aşırı dikkatli olunması gerekiyor ki bu konuda yeni düzenlemeler ile yeni kararlar alındı. Bu olayda ise hemen acile giden askerlerin midesi temizlendi. Daha sonrasında karakolda incelemeler başladı. İlçe Kaymakamı da karakola giderek incelemelere katıldı.

Hayati tehlikeleri yok

Mideleri yıkanmasının dışında askerlerde herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Askerler Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi görmektedir.