Eşini öldürdü 15 yıl ceza aldı

Eşini öldüren adam oruçlu olup Allah'a inandığını söyleyince müebbetten cezası 15 yıla indirildi.

Anasayfa GÜNCEL Eşini öldürdü 15 yıl ceza aldı
Eşini öldürdü 15 yıl ceza aldı
Eşini öldürdü 15 yıl ceza aldı admin Tarih: 2017-06-21 Saat: 17:50:18
Güncelleme : 2017-06-21 17:50:18Bu içerik 249 kez okundu.
Reklam

Mehmet Çelik adındaki adam eşini bilerek öldürmekle ağır müebbet cezası aldı. Eşi Hatice Çelik'i öldürmesi nedeniyle bu cezayı alacakken mahkemede savunma yapan şahıs cezasını 15 yıla indirtti. Tüm indirimlerin uygulanması sonrasında 15 yıla kadar düşen cezası herkesi şaşırttı. 

Katilin savunması 

Katil mahkemede kendisini savunurken tam olarak bunları söyledi : " Bu mübarek ayda oruç tutuyorum. İlk olarak Allah'ın adaletine sonra da sizin adaletinize inanarak kendimi teslim ediyorum."  açıklaması ile birden ağır müebbet olan cezasına tüm indirimler uygulandı ve 15 yıla kadar indirildi. 

13 yıllık hemşireydi

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde 13 yıldır hemşire olarak çalışıyordu. Kocasından boşanmak istedi ancak kocası tarfından bıçakla tehdit edilerek 3.kattan aşağı atıldı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır