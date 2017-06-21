Eşini öldürdü 15 yıl ceza aldı

Mehmet Çelik adındaki adam eşini bilerek öldürmekle ağır müebbet cezası aldı. Eşi Hatice Çelik'i öldürmesi nedeniyle bu cezayı alacakken mahkemede savunma yapan şahıs cezasını 15 yıla indirtti. Tüm indirimlerin uygulanması sonrasında 15 yıla kadar düşen cezası herkesi şaşırttı.

Katilin savunması

Katil mahkemede kendisini savunurken tam olarak bunları söyledi : " Bu mübarek ayda oruç tutuyorum. İlk olarak Allah'ın adaletine sonra da sizin adaletinize inanarak kendimi teslim ediyorum." açıklaması ile birden ağır müebbet olan cezasına tüm indirimler uygulandı ve 15 yıla kadar indirildi.

13 yıllık hemşireydi

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde 13 yıldır hemşire olarak çalışıyordu. Kocasından boşanmak istedi ancak kocası tarfından bıçakla tehdit edilerek 3.kattan aşağı atıldı.