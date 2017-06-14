CHP’li milletvekili neden tutuklandı

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CHP’li milletvekili neden tutuklandı
CHP’li milletvekili neden tutuklandı admin Tarih: 2017-06-14 Saat: 23:29:05
Güncelleme : 2017-06-14 23:29:05Bu içerik 197 kez okundu.
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CHP’li milletvekili neden tutuklandı

CHP milletvekili bugün aldığımız şok bir bilgi sonrasında tutuklanıp tam 25 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. CHP’de yer alan Enis Berberoğlu hakkında MİT TIR’ları görüntülerini yayınlaması sonucunda açılan bir dava vardı ve o dava sonuçlanınca 25 yıl hapis cezası aldı. Tutuklama kararı verilen milletvekili bir anda tüm ülkede konuşulmaya başlandı.

Şu anda o milletvekili Maltepe Cezaevi’nde.  Karar verildikten hemen sonra CHP harekete geçerek bir toplantı yaptı. Durum ile ilgili değerlendirmeler yapan CHP bu duruma oldukça tepkili.

Davanın 8.duruşmasıydı

Davanın 8.duruşmasına gelindiğinde tutuksuz olarak yargılandı. Son savunmaları kayıtlara geçti ve mahkeme başkanı kısa bir ara verdi. Aradan hemen sonra da karar kesinleşti. İlk verilen kararda müebbet cezası verildi. Sonrasında ise 25 yıl olduğu açıklandı. Devletin gizli tutulması gereken bilgilerini böyle açıkça yayması nedeniyle müebbet hapis cezası aldı. Sonrasında cezai indirim uygulanınca 25 yıla düştü. 

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