Bazı işletmelere emlak vergisi olmayacak

Vergiler konusunda problem yaşayan vatandaşlar için böyle bir vergi alınmama olayı oldukça iyi bir hamle olacak faydalanabilenler için.

Emlak vergisi yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklama sonrasında Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan işletmeler artık belediyelere emlak vergisi vermek zorunda değillerdir. İşletmelerde bu sayede maliyetler aşağı çekilmiş olacak.

Düzenli ödeyene ödül

Vergilerin ödenmesi konusunda uzun zamandır problem yaşanmakta. Onca avantaj sağlanmasına rağmen ödemeler çok az olunca bakan da harekete geçti ve kolaylıkla sağlandı. Ancak kolaylıklar olmasına rağmen ödemeyenler çoktu. Vergisini düzenli ödeyen için de ödül vereceğini ifade etti. Ödül olarak elbette vergi indirimi oluyor ki vatandaş ise bu konuda devlete destek olarak vergi indirimini beğendi.