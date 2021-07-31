Genç işadamı Mustafa Tunahan Bodur (Tunbdr):Pandemi dönemini fırsata çevirdi

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Genç işadamı Mustafa Tunahan Bodur (Tunbdr):Pandemi dönemini fırsata çevirdi
Genç işadamı Mustafa Tunahan Bodur (Tunbdr):Pandemi dönemini fırsata çevirdi Hadra Tarih: 2021-07-31 Saat: 12:08:24
Güncelleme : 2021-07-31 12:08:24Bu içerik 13 kez okundu.
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ANTALYA'DA yaşayan Türk gençgirişimci ve Oyuncu Mustafa Tunahan Bodur tüm dünyanın ekonomikkriz yaşadığı budönemde Türkiye'de ticari yazılım anlamında büyükbir yatırım gerçekleştirdi. Bodur, Türkiye'nin enünlü yazılım şirketlerindenEBS Yazılımile bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşmada ticari yazılım anılanında hem yurt içi hem de yurtdışına ihracata geçilmesinin hedeflendiğiniaçıkladı.

Mustafa Tunahan Bodur yatırımcıların Çin'densonra Türkiye'ye yöneldiğini belirterek yatırımyapmayı düşünen tüm yabancı yatırımcılarıTürkiye'ye davet etti . Türkiye'nin ekonomikanlamda güzel bir gelecek vaat ettiğini veburada yatırım yapacak olan ülkelerin güzel birçıkış yakalayacağının altını çizdi.

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