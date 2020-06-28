Astrolog Özlem Drahyalı: “Haziran ayı akrep burçları için yoğun olacak”

Astrolog Özlem Drahyalı Akrep burcu hakkında açıklamalarda bulundu. Haziran ayından akrep burcunu aşk, para ve sağlık yönünden değerlendirdi. Haziran ayında genel manada gerçekleşecek birçok değişimden akrep burcunun nasıl etkileneceğini açıkladı. Haziran ayından akrep burcunu neler bekliyor merak ediyorsanız harbimizi okumanıza tavsiye ediyoruz.

Akrep burcu bildiğiniz üzere 24 Ekim ve 23 Kasım tarihleri aralığında bir dönemi içine almaktadır. Bu aralıkta doğan akrep burcu kendine has özellikleri ile ön plana çıkıyor. Adeta hayatın manasını çözmüş, aşırılıklardan uzak, basit ve gösterişsiz olanı seven, kendinden emin olduğu için övmeyi ve övülmeyi de sevmeyen bir yapıdadırlar. Akrep burcu için söylenilecek en doğal söz ise korkusuz olmalarıdır. Onların gözünü kolay kolay korkutmak mümkün olmayacaktır. Astrolog Özlem Drahyalı, akrep burcu inandığı değerlerden asla vazgeçmez ve uğrunda savaşmayı da göze alır demektedir. Bu da ne kadar sağlam bir karakteristik yapısı olduğunu göstermektedir. Su grubu içinde yer alan akrep burcu kendini beğenmiş ve sağa sola sataşan tiplerden nefret eder ve hatta fırsatını bulduğunda da onlara ağzının payını verir. Duruşu ve disiplinli halleri de karşısındaki kişiyi korkutmak için son derece yeterlidir. Akrep burcu adeta karşısındakine kendisini bir kitap gibi belli eder. Bakışları ve sözleri asla dolandırmadan direk muhatabına iletir. Ölüm hakkında net bir ifadeyle kendisi anlatır. Akrep burçlarının korkusuz olmasındaki en büyük etken ise ölümün onlar için yeni bir hayatın kapılarını aralıyor oluşudur.

Akrep Burcu ve Aşk

Akrep burcu haziran ayında yepyeni aşk konularıyla meşgul olabilir. Ancak yine de çok dikkatli davranması gerekmektedir. Aksi halde mevcut ilişkisinde yılın başından itibaren sorun yaşayanlar, fevri durumlar ve fedakarlıktan uzak tavırları yüzünden sıkıntıya düşenler bunun üstesinden gelemeyebilirler. Özellikle de akrep burcu olanların ilk yoluna koyması gereken konu aşk olduğu için birtakım fedakarlıklar yapmayı da göze almalıdır. Çünkü ilişkililerde tek taraflılık söz konusu olduğunda partneriniz bundan sıkılacak ve her zaman fedakâr olan taraf olmayı hazmedemeyerek ilişkiyi bitirebilecek hale gelebilir. Parasal yönden atılımlar yapacağınız bu dönemde haziran ayı ile birlikte akrep burcu ilişkisinde fedakâr olmalı ve işleri yoluna sokmaya çalışmalıdır. Diğer yandan ilişkisi olmayan akrep burçları da doğru seçimler sayesinde son derece güzel aşlara yelken açmaya başlayacaklar. Bu konuda özellikle bir ayrım yapmadan dile getirmek gerekirse para için aşktan aşk içi de paradan vazgeçmek gerekmiyor. Akrep burcu aşk konusunda sağlam bir duruş sergilemek için haziran ayı boyunca aşkına da işine de belirli bir plan program dahilinde sarılmalı, kendine çizdiği bu yol haritasından da kolay kolay feragat etmemelidir. Akrep burcu haziran ayında aşk düzeninde çalkantılar görünen bir burç olmasına rağmen bunları özveri ile aşabilecek güçtedir.

Akrep Burcu ve Para

Akrep burcu para konusunda Haziran ayı ile birlikte yepyeni bir ufka girmiş bulunuyor. Özellikle önceki ayda ve daha öncesinde yaşanılan birçok sıkıntının ortadan kalkmaya başladığının da altını çizmek gerekiyor. Astrolog Özlem Drahyalı akrep burcu para konusunda tüm problemleri bu ayla birlikte aşacaktır diyor. Bundan da güç alarak kararlarımızda isabetli sonuçlar vermek adına yatırım yapılacak konularda konuda uzman kişilerin de görüşlerinin takip edilmesi son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Bu sayede yabancı ülkelere de açılabilecek olan akrep burcu ayrıca modern yatırım tekniklerine başvurup özellikle e-ticaret gibi konulara yöneldiğinde yatırımının katlanarak geri döndüğüne şahit olacaktır. Akrep burcu para ekseninde sonraki aylarda biraz düşüş yaşasa da haziran ayında yapacağı akıllı iş ortaklıkları ya da sağlam getirisi olacak yatırımlar sayesinde tüm yılı kurtaracak bir sermaye toparlayabilir. Genel ekseni yönünden akrep burcu ile ilgili yapılabilecek tüm parasal yorumlar ve gökyüzündeki hareketlilik ona artı olarak dönüş yapmaktadır. Akrep burcu için altın yıllardan biri olabilecek bu sene aslında biraz da kendi atılganlığına bağlı bir durumdur. İş yerinde terfi almak da dahil olmak üzere yaptığı işe kendini verdiği takdirde bu ay boyunca bunun meyvesini yiyecektir. Akrep burcu para ilişkisi konusunda yapılacak olan akıllıca emlak yatırımları da hem uzun vadede çok kazandıracakken, kısa vadede de kira getirisi gibi durumlar ile kendini amorti edecektir.

Akrep Burcu Sağlık

Akrep burcu sağlık açısında en üstün özelliklere sahip burçlardan biridir. Çünkü acı eşiği yüksek olduğundan dolayı hastalıkların da kendisini yıldıramayacağına inanmaktadır. Akrep burcu için haziran ayı sağlıklı geçeceğe benzemekle birlikte bir takım problemlerin de çıkması normaldir. Her ne kadar bu küçük sorunlara dayanarak atlatabileceğini düşünüyor olsa da akrep burcu için bir doktora görünmekte fayda olacaktır. Akrep burcu sağlık yönünde bir takım mide ve cinsel kısımlarda rahatsızlıklar yaşayabilecektir. Bunun için de gereken tahlillerini yaptırarak bu küçük sorunların en baştan üstesinden gelmeyi tercih etmelidir. Bilindiği üzere akrep burcu beyin gücüne inanarak bu sayede kendini iyileştireceğine inanmaktadır. Bunu bir noktaya kadar kendinde bulunan dayanıklı irade sayesinde başarabilmektedir. Bunun yanında alternatif yolara da inanmış olan akrep burcu doğal birçok yöntemle de doğanın esrarengiz gücünü kendinde hissetmektedir. Ayrıca günümüz tıbbında kullanılan en ağır ilaçları bile bünyesine güvenerek doktor kontrolünde kullanabilmekte ve bunu kolaylıkla atlatabilmektedir. Büyük bir inanmışlık abidesi olan akrep burcu sağlık yönünden kendini hasta bile olsa sağlam göstermeyi ve asla hastalığını belli etmemeyi tercih etmektedir.

Akrep Burcu Eğitim

Akrep burcu eğitim hayatı Haziran ayı ile birlikte başka bir boyuta taşınabilir. Özellikle de eğitim hayatı dahilinde olan akrep burçları için bu ayla birlikte mezuniyetler de gelecektir. Diğer yandan iş ve mali açıdan bir takım kararlarında oldukça etkisi olacak eğitimlere de başlaması muhtemeldir. Özellikle de takip ettiği tüm eğitimleri can kulağı ile takip eden akrep burcu bunların meyvesini zamanla toplayacaktır. İşiyle ilgili konularda da eğitimler amaya başlayacak olan akrep burcu, bundan dolayı kendi kariyerine de büyük ölçüde yön vermeye başlayacaktır. Astrolog Özlem Drahyalı, ister kendi işini kurmak için eğitim alsın isterse de başka bir işte çalışsın aldığı eğitimler sayesinde akrep burcu güzel konumlara gelebilecek kapasitededir diyor. Akrep burcu eğitim konusuna da diğer konulara yaklaştığı gibi ciddiyetle yaklaşmaktadır. Özellikle de uygulama yani pratik yönünden kendisinde doğal bir yetenek bulunmaktadır. Eğitimi esnasında inandığı ve değer verdiği bilgileri sonuna kadar savunacak ve onların peşinden gidecek irade ve gücü kendisinde hisseder. Her ne koşulda olursa olsun ister aşk, ister para, ister sağlık isterse de eğitim hiç fark etmeksizin büyük bir disiplin sergileyebilir. Tabi ki de bu yine kendi istek ve arzusuna bağlı olduğu gibi bu konuların onun değer yargılarıyla da ters düşmemesi şartı vardır. Genellikle de inanmadığı konularda eğitim ya da yatırım yapmayı da sevmemesi risk almayı değil önünü görebilmeyi sevmesinden kaynaklanmaktadır. Akrep burcu tüm özelliklerini kendi üzerinde taşıyan burçlar içinde yer alır.

SOSYAL MEDYADA ASTROLOG ÖZLEM DRAHYALI;

https://www.facebook.com/astrologozlemdrahyali/