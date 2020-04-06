Cialis Nedir?

Yetişkin bireylerde bir takım cinsel sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun esas nedeni hormonal bozukluklar olsa da günlük yaşamın verdiği stres ve kaygı da en büyük etmenler arasında yer alır. Bilhassa erkeklerde görülen sertleşme sorunları hem eşleri hem de yetişkin erkekleri rahatsız eder. Bu nedenle ilk olarak doktor kontrolüne gidilmesi tavsiye edilir. Fakat bazı durumlarda erkekler doktor kontrollerine gitmeyi ret edebilirler. İşte tam da bu gibi durumlar için geliştirilmiş olan cialis ilacı erkelerin sertleşme sorunlarını tamamen ortadan kaldırmayı başaracaktır. İçeriğinde bulunan etmen maddeler sayesinde hem genç erkeklerin hem de orta yaştaki erkeklerin, iktidarsızlık adı verilen sorunlarını yok etmeyi başarır. İlacı normal sağlıklı bir erkek günlük olarak kullanabilir. Fakat kronik rahatsızlığı olan erkeler ilacı kullanmadan önce mutlaka doktor onayı almalıdır. Çünkü kalp yetmezliği ve diğer kronik rahatsızlıkları olan hastalarda farklı yan etkilere neden olabilir.

Cialis Kadınlar İçin Uygun Mu?

Cialis ilacı erkeklerde yaşanan cinsel performans bozuklukları için geliştirilmiş bir ilaçtır. Tamamen erkek metabolizması baz alınarak hazırlanan ilaç kadınlar için uygun değildir. Bu nedenle kadınların kullanması doğru olmayacaktır.

Yetişkin erkekler için geliştirilen ilaç için bazı tetkiklerin yapılması gerekir. Eğer sorun mental ise bunun için bir psikologa gidilmesi tavsiye edilir. Akabinde doktor tarafından da uygun görüldüğü takdirde ürün kullanılabilir.

Cinsel artırıcı pek çok ürün mevcuttur fakat ilaç ürünler ilaç niteliği olduğu için kullanırken dikkatli davranmak gerekir. Ürünü günde sadece bir kez kullanmanız gerekir. Aksi halde vücut sağlığına zarar verebilir. Diğer ürünlerin aksine cialis tedavi edici bir özelliğe de sahiptir. Bu nedenle doktorlar tarafından hastalara reçete edilir. Kalıcı ya da kronik cinsel sorun yaşayan tüm erkekler ürünü kullanabilir. Piyasada satılan ilaçların aksine geçici çözümler değil, tedavi edici çözümler sunar. Özellikle orta yaşlardan sonra ortaya çıkan iyi huylu prostat kanseri için de kullanılabilecek en etkili ilaçlardan biridir. 18 yaş altı kullanıma uygun değildir. Kişiler ilacı kullandıktan sonra istenmedik durumlarla karşılaşırlarsa hemen bir hekime baş vurmaları önerilir.