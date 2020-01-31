Nargile Ve E-Sigara

Elektronik sigaranın gündemde olduğu şu günlerde tütün sigarası ve e-sigara kullanımının sürekli karşılaştırıldığına şahit olmuşsunuzdur. Evet, tütün sigarası en tehlikeli ürünlerden birisi. Çünkü ulaşımı kolay ve nispeten rahat. Yine de bu pipo, puro ve hatta nargilenin zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Hatta özellikle nargile, zararları ortaya konduğunda çok daha tehlikeli bir alışkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için zararları göz ardı edilen nargile ile e sigara ürünlerini karşılaştırdık ve nargile yerine niçin e-sigara kullanmanız gerektiği sorusunu cevaplamaya çalıştık.

Nargilenin Zararları

Sigara karşıtı film ve bilgilendirme mesajları ülkemizde de sık sık veriliyor. Kısa zaman öncesine buna nargile ile ilgili propaganda filmleri de eklendi. Nargile ile ilgili uyarıların çoğu doğru. Öncelikle nargile bir tütün ürünüdür ve sıklıkla tercih edilmiyor olsa da en az tütün sigarası kadar zararlıdır. Hatta bir nargile seansı, çoğu zaman iki paket tütün sigarasının yerini tutar Ayrıca nargile kullanımı hijyenik değildir. Bugün nargile cafe olarak adlandırılan mekanlar her ne kadar çeşitli önlemler alsalar da nargile hala çok hijyenik bir alışkanlık olmama özelliğine devam ediyor.

Nargile için kullanılan aromalar çoğu zaman onların bir tütün ürünü olmadığı izlenimini uyandırıyor. Bu da nargile kullanıcılarının, bu alışkanlığı bir nevi masum gibi görmesini sağlıyor. Aslında nargile sağladığı yoğun dumanla, tütün sigarası pipo ve purodan çok daha zararlıdır.

Nargile Yerine Neden E-Sigara Kullanmalısınız?

Öncelikle elektronik nargile olarak bilinen e-sigara modellerinin (mod e-sigara modelleri bu isimle anılırlar) piyasada sıkça satıldığını görebilirsiniz. Günümüzde mod e-sigara cihazları çoğu site tarafından elektronik nargile ismiyle anılmaktadır. Aslına bakarsanız, yurt dışında “vaping” veya “vaping device” olarak anılan e-sigara cihazlarının da ülkemizde bu şekilde isimlendirilmesi, ağızdan ağıza bu şekilde yayılması ile olmuştur.

E-sigara, sizlere nargilelerin sunduğu dumanın yoğunluğuna benzer derecede buhar sunabilirler. Bununla beraber bir e-sigara cihazında kullanacağınız e-sigara likiti içeriklerindeki aroma zenginliği, bir nargile cafe’ nin sizlere sunacağından çok ama çok daha fazladır. Sadece bu bile, nargile yerine e-sigara kullanmayı tercih etmeniz için yeterlidir.

Nargilelerin, aromalı duman sunduklarını ve neticede bir tütün ürünü olduklarını daha önceden söylemiştik. Aromalı duman, nargilenin bir tütün ürünü olduğu gerçeğini gölgeliyor. Bu yüzden pek çok nargile müdavimi, eski alışkanlıklarına devam ediyor. Eğer bir e-sigara cihazının nargilenin duman yoğunluğuna erişemeyeceğini düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Çünkü özellikle elektronik nargile olarak anılan mod e-sigara cihazları isimlerini zatan bir nargile gibi yoğun buhar vermelerinden almışlardır. Yani bugün bir e-sigara modeli, nargilenin duman yoğunluğunu size sunabilir. Elbette e-sigara cihazlarının duman değil, aromalı ve nikotin içeren bir buhar sunduklarını da tekrar etmekte fayda var.

E-Sigara Size Kullandığınız Elektronik Sigara Likit İçerikleri İle Nikotin Seviyesini Ayarlama Şansı Verir

Nargilelerdeki nikotin oranının belirlenmesi mümkün değildir. Bu da nikotin zehirlenmesi veya aniden yoğun nikotinli nargile dumanına maruz kaldığınızda kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. E-sigara ise size kendi nikotin seviyenizi ayarlama özgürlüğü verir. Bugün nikotin değeri 0 mg, 3 mg , 6 mg veya üstü e-sigara likit içeriklerini kullanarak, nikotin değerlerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Puro Ve Pipo Yerine Neden E-Sigara Kullanmalıyım?

Eğer tütün ürünlerini kullanım sıklıklarına, popülaritelerine ve kullanan kişi sayısına göre ortaya koyarsak, sigara başta gelir. E-sigara kullanıcılarının özellikle sigara karşıtı olmalarının ana nedeni kullanımı en tehlikeli tütün ürününün sigara olmasıdır; tütün sigarası ucuzdur, her yerden ulaşılabilir ve kullanımı kolaydır. Buna karşın nargile, biraz daha zahmetli bir tütün ürünü. Pipo için de zahmetli bir tütün ürünü denebilir zira duman elde etmek için farklı küçük aletler kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Son olarak puro, ülkemizde çok yaygın olmasa da kullanılan bir tütün ürünüdür.

Öncelikle e-sigara sıvılarının, farklı kullanıcı profilleri için sundukları tütün aromalı elektronik sigara likiti içerikleri de mevcut. Yani pipo tütünü, puro tütünü, aromalı tütün gibi elektronik sigara likit içeriklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Üstelik e-sigara kullanmak son derce kolaydır ve pipo gibi zahmetli değildir. Puro, pahalı bir tütün ürünüdür. Halbuki e-sigara, ekonomik oluşu ile sadece puro, pipo ve nargile için değil sigara için de son derece iyi ve ekonomik bir alternatiftir.

Puro ve pipo, sigara kadar kendisine kullanıcı bulan tütün ürünleri değil. Yine de bunlar da birer tütün ürünü oldukları için sağlığınızda zararlıdır. Sigara firmaları her ne kadar bağımlılık yapma seviyesini yükseltmek için sigara tütününü çeşitli işlemlerden geçirirler. Pipo, puro, sarma sigara ve nargile için bundan söz edemeyiz. Ancak tütün bitkisinin yetiştiği yerler ve yapısı değerlendirildiğinde, sigaranın tehlike bakımından daha riskli olduğunu söyleyebiliriz.

Sarma Sigara İçenler E-Sigara Kullanmalı Mı?

Evet. Çünkü sarma sigara, işlemden geçirilmiş tütün kullanmıyor olsa da en nihayetinde bir tütün ürünü olduğu için sakıncalıdır. Tütünün yetiştiği topraklardaki tüm toksik maddeleri emdiğini ve kendi bünyesinde toplayarak filizlenip büyümesi, onu tehlikeli bir bitki haline getirmektedir. Bu yüzden sarma sigara içenlerin de sigara kullanımından dolayı risk altında olduklarını söylemek mümkün.

Sarma sigara içenler de aromatik tütünler kullanırlar ve geleneksel tütün sigarasında bu aromatik tatları bulamadıklarından şikayet ederler. Halbuki bugün e-sigara likit içeriklerinde kullanılan elektronik sigara likiti adını verdiğimiz sıvılar size hem kendi nikotin değerinizi seçmek için (0 mg / 6 mg / 9 mg) hem de dilediğiniz aromayı sunmak için neredeyse sonsuz sayıda aroma sunarlar. Bunlar arasında aromatik tütün lezzetlerinden, dondurma ve çörek aromalarına, tatlılardan meyve ve içeceklere kadar dilediğinize ulaşmanız mümkündür.

Metollü Sigara Tehlikesi Ve E-Sigara

Son olarak, mentollü sigara çeşitlerinden de söz edelim. Mentollü sigara, yapısı gereği geleneksel aromasız tütün sigarasından daha tehlikelidir. Çünkü sigara içine katılan mentol aroması çoğu zaman dumanla beraber akciğerlere yapışır. Bu da mentollü sigara çeşitlerini çok daha tehlikeli yapar. Sigara firmaları, satışlarını arttırmak ve sigarayı şirin göstermek için çikolata, aromatik tütün ve mentol (nane) gibi aromalar kullanarak sigara satışlarını arttırmaya çalışmaktadırlar.

E-sigara sıvısı olarak kullanılan içeriklerde nane / mentol aromasına ek olarak meyve – mentol, tütün mentol ve daha pek çok farklı mentol aromasına ulaşmanız mümkündür. Özetlemek gerekirse; nargile, pipo, puro, sarma sigara, mentollü sigara veya tütün sigarası… Aradığınız şey farklı aromatik tatlarsa, bunların hepsini elektronik sigara sizlere sunabilir. Üstelik çok daha az zehirli kimyasalla beraber.

Tüm Bu E-Likit Ve E-Sigara Cihazlarını Nereden Bulabiliriz?

E-sigara kullananların ülkemizde en çok yakındıkları şeylerden birisi satışlarda denetim olmaması. Bu da, e-sigara ve yan ürünlerinin 18 yaş altındaki kişilere satılmasına, fiyat kontrolü olmamasına ve de sahte e-likit ve klon e-sigara (sahte e-sigara elektronik sigara dünyasında bu isimle anılır) satışlarının kolaylıkla yapılmasına neden olmaktadır.

Elektroniksigaraavm.com adresi, uzun zamandan beri, pek çok e-sigara müdaviminin tercih ettiği başarılı siteler arasında yer alıyor. Orijinal ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştıran siteden e-likit, premium likit, e-sigara, atomizer tank, coil (bobin) ve benzeri ürünleri tedarik etmeniz mümkün. Üstelik bunlara aromatik tütün aromalı e-likit ve premium likitler de dahil.