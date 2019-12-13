Nutrition İstanbul Beslenme Hizmetleri

Klinik beslenme ve diyet alanında İstanbul Levent’te hizmet veriyor. İstanbul’un bu alandaki ilk kliniği olan Nutrition İstanbul kliniği 2016 yılından beri uzman ekipleri aracılığıyla kaliteli hizmetler veriyor.

Nutrition İstanbul Hizmetleri

Uzman diyetisyen Samet Yağlı tarafından açılan klinik kişiler için beslenme alanında farklı hizmetler veriyor. B hizmetleri tamamen alanında uzman olan kişiler aracılığıyla veren klinik kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Nutrition İstanbul kliniğinin vermekte olduğu hizmetler şunlardır; Kilo alma ve verme, hastalıklarda beslenme, sporcularda beslenme, hamileliklerde beslenme, kilo koruma, çocuklarda beslenme ve kurumsal beslenme danışmanlığıdır. Bu hizmetlerden birisini klinikten almak isteyenler randevu olarak hizmet alabiliyorlar.

Kişiye Özel Kilo Verme Programları

Beslenme kliniği olarak kilo vermek isteyenler için uzman ekipleri ile hizmet veriyorlar. Kilo vermek isteyen kişiler kliniğe başvurduklarında kişilere gerekli testleri yaparak kişiye özel kilo verme programları düzenliyorlar. Bu programlara harfiyen uyan kişiler program sonunda ideal kilolarına ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda çeşitli hastalıklardan dolayı kişilerin kilo vermeleri gerektiğinde de hastalıkları göz önünde bulundurarak yaptıkları programlar sayesinde kilo vermelerini ve sağlıklı olmalarını sağlıyorlar.

Kişiye Özel Kilo Alma Programları

Klinik olarak zayıflama ihtiyacı duyan kişiler dışında kilo alması gereken kişiler içinde hizmetler veriyorlar. Samet Yağlı’nın başında olduğu ekip yaptıkları testlere bağlı olarak kişiye özel bir beslenme programı düzenleyip kişilerin sağlıklı kilo almalarına yardımcı oluyor. Yaptıkları programları doğru şekilde uygulayan hastaların zayıflık sebebiyle yaşadıkları rahatsızlıklardan kurtulmalarını sağlıyorlar.

Online Diyet Hizmeti

Nutrition İstanbul kliniği hizmetleri arasında online diyet hizmeti de bulunuyor. Kliniğe gidemeyecek olan kişiler için internet üzerinden hizmet veriyorlar. bunun için kişilerin öncelikle online diyetler için hazırladıkları paketlerden birisini satın almalarını istiyorlar. Sonrasında hizmeti almak isteyen kişilerin kan tahlil sonuçları ve klinik tarafından gönderilecek formu doldurarak göndermelerini talep ediyorlar.

Bu işlem sonrasında da kişiye özel beslenme programları hazırlayarak kişilerin bu programlarına uymalarını sağlıyorlar. paketlerde yer alan süre tamamlandığında yaptıkları online kontrol ile kişilerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyorlar. Bu beslenme programlarını ise kişilere uygun fiyatlarla sunuyorlar.