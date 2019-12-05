Sezonun En Trend Mobilya Tasarımları

Yatak Odası Tasarımları

Sıradanlıktan uzak en özgün görünümlerde yatak odalarına sahip olabilmeniz için birçok sayıda tasarım sizleri beklemektedir. Modern ve kaliteli çizgilerde hazırlanan yatak odaları takımları, her ölçüdeki odaya uyum sağlayacak ebatlarda özenle hazırlanmaktadır.

Yemek Odası Takımları

Evlerde en çok ihtiyaç duyulan mobilyalar arasında yer alan yemek odaları modelleri, hem aileniz hem de sevdikleriniz ile keyifli zamanlar geçirmenize olanak tanıyor. Yaşam alanlarına enerji veren çizgiler ile tasarlanan yemek odası takımları, kullanışlı olması ile de beklentileri her zaman karşılamaktadır.

Yemek odası modellerinde kullanılan modern detaylar, odalarınıza çok daha iddialı bir görünüm kazandırmaktadır. Siz de kendi stilinize uygun yemek odası takımları ile şık ve kullanışlı alanlara sahip olabilirsiniz. Yemek odası takımı tercihinizi sahip olduğunuz alanın büyüklüğüne uygun olarak yapma şansına sahipsiniz.

Koltuk Takımı Modelleri

Her zaman konforun ön planda tutulması ile tasarlanan koltuk takımları modelleri, işlevsel yönü ile de hayatı kolaylaştırmaktadır. Modern çizgileri ile yaşam alanlarına renk katan koltuk takımı modelleri, spor ya da klasik tarzlarda farklı seçenekler ile birlikte sizlerin beğenisine sunulmaktadır.